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Kentsel 'dönüş'üm

Trafiğe kalmak istemeyen tatilciler erken dönüşe geçti! Yine de yollar kilitlendi. Vatandaş, 'dan 'a tam 18 saatte gelebildi




9 günlük Kurban Bayramı tatili geçtigitti, çilesi bitmedi! Otelde yer, plajda şezlong bulamayan vatandaşlar, "Bari dönüşte rahat edelim" dedi. '
İki gün önceden yola dizildi. Ancak herkes aynı yöntemi denediği için trafik kilitlendi. Bodrum- İstanbul 18, Çeşme-İstanbul 14 saatte aşılabildi.
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