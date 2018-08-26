Kentsel 'dönüş'üm

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9 günlük
Kurban Bayramı
tatili geçtigitti,
çilesi bitmedi!
Otelde yer, plajda
şezlong bulamayan
vatandaşlar,
"Bari dönüşte rahat edelim"
dedi.
'
İki gün
önceden yola
dizildi. Ancak herkes
aynı yöntemi
denediği için trafik
kilitlendi.
Bodrum- İstanbul 18
,
Çeşme-İstanbul 14
saatte aşılabildi.
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