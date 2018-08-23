Bayram tatili nedeniyle Çorum'dan Sinop'a gelen Samet ve Kadir Karayel kardeşler, serinlemek için Akliman sahilinde denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan kadın doktor, sağlık ekipleri gelene kadar boğulan gençlere kalp masajı yaptı. Denizde yarım saat kalan Kadir Karayel ve Samet Karayel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Ölüm teğet geçtı
Sinop’ta serinlemek için denize giren 2 kardeş dalgalar arasında kayboldu. Dalgıçlar, kısa sürede iki kardeşi buldu ve adeta imkansızı başardı...
Etiketler: Sinop , Çorum , sahil güvenlik , Samsun , Kadir Karayel
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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