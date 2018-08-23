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Ölüm teğet geçtı

’ta serinlemek için denize giren 2 kardeş dalgalar arasında kayboldu. Dalgıçlar, kısa sürede iki kardeşi buldu ve adeta imkansızı başardı...

Ölüm teğet geçtı
Bayram tatili nedeniyle 'dan 'a gelen Samet ve kardeşler, serinlemek için Akliman sahilinde denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan kadın doktor, sağlık ekipleri gelene kadar boğulan gençlere kalp masajı yaptı. Denizde yarım saat kalan Kadir Karayel ve Samet Karayel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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