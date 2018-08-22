Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA ile destek verdi. Şanlıurfa'da oduncular sitesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yangın dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.





Yangının kontrol altına alındığını belirtildiği açıklamada, "Bu gece saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı Bölgesinde başlayan yangına karşı teyakkuza geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Başkan Nihat Çiftçi'nin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahalede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor" denildi.

14KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca yangında dumandan etkilenen ve söndürme çalışmaları esnasında iş yerlerindeki malzemeleri almaya çalışırken yaralanan 14 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

