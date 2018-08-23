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Son dakika: 'den 7 il için sağanak uyarısı! 23 Ağustos 2018

Genel Müdürlüğü'nden yapılan na ilişkin son dakika uyarılarına göre Trabzon’un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane'nin kuzey, Giresun’un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan için sağanak yağış tahmini yapıldı. İşte 23 Ağustos Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 09:39
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