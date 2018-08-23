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Naci'ye' sitesi!

Naciye sitesi!
İstanbul Ulus'taki milyon dolarlık Naciye Sultan Sitesi, yargıya taşındı! İşadamı Doğan Kasadoğlu, 2009'daki aidatların nerelerde harcandığı belgelenemediği gerekçesiyle yönetime dava açtı. 2009'da aylık 900 TL aidat toplandığı ve 473 bin 410 lira harcama yapıldığı saptandı. Site, 302 bin liralık harcamayı kanıtladı. Ancak bu harcamanın 171 bin liralık kısmının usule uygun olmadığı vurgulandı. Mahkeme sitedeki her bir daire için toplanan aidatlardan 5 bin 626 lirayı faiziyle birlikte Kasadolu'na ödenmesini kararlaştırdı. Diğer site sakinlerine de dava yolu açıldı.

FATİH ULAŞ
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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