İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız, bir süre önce rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliğine yakalandığını anlaşıldı. Daha önce de aynı hastalıktan kardeşi Mustafa Yıldız'ı (29) kaybeden genç kız, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kızının 20 gündür makineye bağlı yaşadığını belirten baba baba Vahit Yıldız, "Kızımın durumu şu anda çok kritik. Daha önce 2014 yılında oğlumu kaybettim. Bir an önce kalp nakli olması lazım. Organ bağışının teşvik edilmesini bekliyoruz. Mesela dün Antalya'da bir kızımız rahmetli oldu. Allah onun annesine, babasına da sabırlar versin" dedi.
Kalpten çağrı
Tuğçe Yıldız, kalp yetmezliğine yakalandı. Ailesi organ bağışı için çağrısı yaptı: “Daha önce aynı hastalıktan oğlumuzu kaybettik. Kızımızı yaşatmak istiyoruz”
Etiketler: Tuğçe Yıldız , İstanbul , Antalya , kızımız , ailesi
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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