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Kalpten çağrı

, kalp yetmezliğine yakalandı. organ bağışı için çağrısı yaptı: “Daha önce aynı hastalıktan oğlumuzu kaybettik. ı yaşatmak istiyoruz”

Kalpten çağrı
İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız, bir süre önce rahatsızlandı. tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliğine yakalandığını anlaşıldı. Daha önce de aynı hastalıktan kardeşi Mustafa Yıldız'ı (29) kaybeden genç kız, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kızının 20 gündür makineye bağlı yaşadığını belirten baba baba Vahit Yıldız, "Kızımın durumu şu anda çok kritik. Daha önce 2014 yılında oğlumu kaybettim. Bir an önce kalp nakli olması lazım. Organ bağışının teşvik edilmesini bekliyoruz. Mesela dün 'da bir rahmetli oldu. Allah onun annesine, babasına da sabırlar versin" dedi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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