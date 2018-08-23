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Hayat vasiyeti

Aleyna Budanır, sı geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşti. başka hastalara nakledildi. babası “Organlarının bağışlanmasını istemişti” dedi...

Hayat vasiyeti
Tarihler 16 Ağustos 2018'i gösterdiğinde Antalya'da korkunç bir sı yaşandı. -Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır'a (17) H.K. idaresindeki otomobil çarptı. Üç gün önce beyin ölümü gerçekleşen genç kızın , ailesi tarafından bağışlandı. baba Şahimerdan Budanır, "Kızımın zaten vasiyeti vardı, evde doktor programları izlerken, kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını söylemişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik" diyerek ağladı.

HAYALLERİ İÇİN ÖLDÜ
Kızının hayallerinin olduğunu da dile getiren acılı baba, "Kızım iç mimar olmak istiyordu. 'Baba sana yük olmak istemiyorum' dedi. Çamaşırhanede çalışmaya başladı. Gece mesai çıkışı kaza oldu. Aleyna hayalleri için öldü. İtalyanca öğrenmek, 'de okumak istiyordu. Sokağa bile az çıkardı. Kendini okumaya adamıştı. Hep kitap okurdu" diye konuştu.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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