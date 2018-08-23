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Anne yüreği

, dernek binasını küle çevirdi. Yavruları içeride kalan anne kedi ise uzun süre kapının önünde bekledi

Anne yüreği
Yürekleri titreten olayın yaşandığı yer, 'nın Nilüfer İlçesi'ydi. İki katlı bir dernek binasında sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. , 4 saatte kontrol altına alınırken bina kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, binada 2 tane yavru kedinin olduğunu söyledi. Yavrular bir türlü bulunamazken, gözler anne kediye çevrildi. Yavrularını arayan anne kedi, uzun süre binanın çevresinde bekledi. Hatta yanan binaya girip yavrularına seslendi. O anlar, herkesi derinden etkiledi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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