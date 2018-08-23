Yürekleri titreten olayın yaşandığı yer, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ydi. İki katlı bir dernek binasında sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Alevler, 4 saatte kontrol altına alınırken bina kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, binada 2 tane yavru kedinin olduğunu söyledi. Yavrular bir türlü bulunamazken, gözler anne kediye çevrildi. Yavrularını arayan anne kedi, uzun süre binanın çevresinde bekledi. Hatta yanan binaya girip yavrularına seslendi. O anlar, herkesi derinden etkiledi.
Anne yüreği
Alevler, dernek binasını küle çevirdi. Yavruları içeride kalan anne kedi ise uzun süre kapının önünde bekledi
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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