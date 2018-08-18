Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
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