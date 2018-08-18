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Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

İstanbul Beyoğlu’nda iki kadın turist grup arasında çıkan kavgaya erkekler de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

Taksimde kavga; kafasında şişe kırdılar

Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 16:29
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