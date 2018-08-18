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'in geçişinde bayram yoğunluğu

tatili için yola çıkanlar, 'in geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.

Dikkat! Bayram yoğunluğu başladı

tatili için yola çıkan tatilciler, 'in geçişinin yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı. Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

TEKİRDAĞ LİMANI'NDA TATİL YOĞUNLUĞU

'daki feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü, yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaştı.

Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Tatil için Avşa Adası'na giden Ahmet Günaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada sabah 6'da Tekirdağ'a geldiğini ve 3 saattir araç kuyruğunda beklediğini söyledi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 10:35
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