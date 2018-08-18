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Batuhan'dan acı haber geldi!

Adapazarı'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan 'in (27) cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Batuhandan acı haber geldi!

Adapazarı'nda geçen Salı günü Nehri'nin kenarına arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden , dengesini yitirip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Müdürlüğü (), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler tarafından aranan gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset, AFAD ekibince botla kıyıya getirildi. Batuhan Çelik'in kaybolduğu günden beri nehir kenarında AFAD'ın kurduğu çadırda bekleyişini sürdüren aile ise acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 16:33
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