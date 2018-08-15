Ders olsun

canavarı hız kesmedi. Hem kendi canını hem başkalarının canını tehdit etti. Son örnek ise Konya'nın Karatay İlçesi'ndeydi.isimli genç, geçen Pazar günü aracının tavanına oturdu, ardından ayaklarıyla direksiyonu kontrol etti. Bu şekilde otomobili süren şehir magandası, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ardından sosyal medyaya servis etti. Bunun üzerineharekete geçti. Kimliği belirlenen trafik canavarına toplamkesildi.