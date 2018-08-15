Yol Durumu
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Ders olsun

Ders olsun
Trafik canavarı hız kesmedi. Hem kendi canını hem başkalarının canını tehdit etti. Son örnek ise Konya'nın Karatay İlçesi'ndeydi. S.Ç. isimli genç, geçen Pazar günü aracının tavanına oturdu, ardından ayaklarıyla direksiyonu kontrol etti. Bu şekilde otomobili süren şehir magandası, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ardından sosyal medyaya servis etti. Bunun üzerine Konya polisi harekete geçti. Kimliği belirlenen trafik canavarına toplam 2 bin 158 lira para cezası kesildi.

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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