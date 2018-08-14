Şehir magandası ayağıyla araç kullandı. Hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Olay dün Konya'da yaşandı. Bir kişi, otomobilin tavanına oturup, camdan uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, sürücü bir süre daha aracı bu şekilde yoluna devam etti. Olay, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, sürücüye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
Magandalık tavan yaptı!
Konya’da bir maganda, otomobilin tavanına oturup ayağıyla araç kullandı. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti...
Etiketler: Konya
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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