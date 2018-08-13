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da mutluluk var

Yumurtada mutluluk var
Yoğun iş temposu, hızlı şehir yaşamı, trafik, gürültü ve daha pek çok stres kaynağı gün içinde enerjiyi düşürüyor. Mutsuzluğa neden oluyor. Ancak bazı besinler, keyifleri yerine getiriyor.

Uzmanlar, mutluluk verici besinleri şöyle sıralıyor:

YUMURTA: Protein deposu , mutluluk da veriyor. Kahvaltıda yenecek 1 yumurta, güne mutlu başlamayı sağlıyor.

KİNOA: Salata ve sebze yemekleri içerisinde tüketilen kinoa, 3 kaşık yendiğinde stresi azaltıyor. Keyif veriyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Serotonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Mutluluk veriyor. Endişeyi gideriyor.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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