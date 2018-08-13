Yumurtada mutluluk var

Yoğun iş temposu, hızlı şehir yaşamı, trafik, gürültü ve daha pek çok stres kaynağı gün içinde enerjiyi düşürüyor. Mutsuzluğa neden oluyor. Ancak bazı besinler, keyifleri yerine getiriyor.
Uzmanlar, mutluluk verici besinleri şöyle sıralıyor:
YUMURTA: Protein deposu yumurta, mutluluk da veriyor. Kahvaltıda yenecek 1 yumurta, güne mutlu başlamayı sağlıyor.
KİNOA: Salata ve sebze yemekleri içerisinde tüketilen kinoa, 3 kaşık yendiğinde stresi azaltıyor. Keyif veriyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Serotonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Mutluluk veriyor. Endişeyi gideriyor.
Uzmanlar, mutluluk verici besinleri şöyle sıralıyor:
YUMURTA: Protein deposu yumurta, mutluluk da veriyor. Kahvaltıda yenecek 1 yumurta, güne mutlu başlamayı sağlıyor.
KİNOA: Salata ve sebze yemekleri içerisinde tüketilen kinoa, 3 kaşık yendiğinde stresi azaltıyor. Keyif veriyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Serotonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Mutluluk veriyor. Endişeyi gideriyor.
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