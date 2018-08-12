Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasının tedavi başarısını artırdığını belirten Dr. Rukiye Kaymaz, "Tedavi sonucunu hızlandırmak için dermatoloji uzmanı ek olarak mezoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulaması şeklinde tedavi protokolleri de planlayabilir" şeklinde konuştu. Kaymaz, saç dökülmelerinin 8 nedenini açıkladı.