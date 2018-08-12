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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

12 Ağustos 2018 Pazar, 19:37:23 Güncelleme: 20:09:15
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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Erkeklerde görülen saç dökülmelerinin genetik faktörlerle ilişkili olduğunu, kadınlardaki saç dökülmelerine ise demir ve vitamin eksikliklerinin neden olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, "Saç dökülmesi tedavisi bir uzman doktor eşliğinde gerçekleşmeli.

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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Dermatoloji doktoru altta yatan nedene bağlı olarak dahiliye ve jinekoloji birimleriyle de koordine çalışabilir" dedi.

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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasının tedavi başarısını artırdığını belirten Dr. Rukiye Kaymaz, "Tedavi sonucunu hızlandırmak için dermatoloji uzmanı ek olarak mezoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulaması şeklinde tedavi protokolleri de planlayabilir" şeklinde konuştu. Kaymaz, saç dökülmelerinin 8 nedenini açıkladı.

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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Demir eksikliği

Kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi nedenlerindendir. Demir takviyesi ile kısa sürede tedaviye yanıt alınabilir. Demir emilimi ile ilgili sorun var ise dahiliye doktorundan oral kullanıma alternatif demir takviyesi konusunda destek alınmalı.

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Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Sistemik hastalıklar

Bu grupta en sık tiroit hastalıkları ve demir eksikliği anemisi saptanır. Ağır cerrahi işlemler, ameliyatlar, yüksek ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken tanı ve tedavi ile güzel sonuçlar alınır. Multidisipliner yaklaşımla sistemik hastalık tedavisi, dermatolojik tedavi ile eşzamanlı gerçekleştiğinde tedavi başarısı maksimum düzeyde sağlanır.

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