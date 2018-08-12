Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?
Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasının tedavi başarısını artırdığını belirten Dr. Rukiye Kaymaz, "Tedavi sonucunu hızlandırmak için dermatoloji uzmanı ek olarak mezoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulaması şeklinde tedavi protokolleri de planlayabilir" şeklinde konuştu. Kaymaz, saç dökülmelerinin 8 nedenini açıkladı.
Sistemik hastalıklar
Bu grupta en sık tiroit hastalıkları ve demir eksikliği anemisi saptanır. Ağır cerrahi işlemler, ameliyatlar, yüksek ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken tanı ve tedavi ile güzel sonuçlar alınır. Multidisipliner yaklaşımla sistemik hastalık tedavisi, dermatolojik tedavi ile eşzamanlı gerçekleştiğinde tedavi başarısı maksimum düzeyde sağlanır.