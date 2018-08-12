Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.
İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih...
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul ne zaman yayınlanacak?
TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un sevenleri, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak, Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında tüm merak ettikleriniz...
Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
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