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ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un u ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul ne zaman yayınlanacak?

'nin reyting rekorları kıran dizisi 'un sevenleri, dizinin unun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak, Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında tüm merak ettikleriniz...

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.

İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih...

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 18:20
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