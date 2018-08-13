Mercimekle güçlenin

Çorbası, köftesiyle ağızları tatlandıran mercimek, sağlığa olan faydalarıyla da göz dolduruyor. Kış aylarının vazgeçilmez baklagillerinden olan kırmızı mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Beyin ve sinir sağlığından mide ve sindirime kadar pek çok hastalıktan koruyor. Cinsel hayata da renk veriyor! Afrodizyak etkisiyle libidoyu artırıyor. Vücuda enerji verip cinsel gücü ve isteği destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Anne sütünü arttırır.
Kan şekerini dengeler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kabızlığı bitirir.
Kolesterolü dengeler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserden korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Anne sütünü arttırır.
Kan şekerini dengeler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kabızlığı bitirir.
Kolesterolü dengeler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserden korur.
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