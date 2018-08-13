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diş döker

Kürdan diş döker
Dişlerde yemek artıklarının temizlenmesi için kullanılan kürdan, ağız sağlığını bozuyor! Diş Hekimi Şiar Atmaca, toplumda en sık tercih edilen bu temizleme yöntemiyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. ", diş etinde zedelenmelere ve kanamalara, zamanla diş eti çekilmesine ve kemik kaybına sebep olabilir. Kürdanın kırılması ile arada kalan parça dişeti iltihaplanmasına neden olur. Bu nedenle kürdan kullanımından kaçınılmalıdır. Kürdansız yapamayanlar, başvurmalıdırlar" bilgisini veriyor.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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