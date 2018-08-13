Kolesterol sağır edebilir

Son yapılan araştırmalara göre dünyada her 100 kişiden 15'i, ani işitme kaybı yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, KBB Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya, son 72 saatte sesin az duyulması ya da hiç duyulmaması şeklinde ortaya çıkan ani işitme kaybının, genellikle tek taraflı görüldüğünü vurguluyor.
Sinir sistemini etkileyen viral enfeksiyonlar, travma, çok şiddetli ses, metabolizma bozukluğu, kolesterol ve tansiyon gibi damar hastalıkları, iç kulak hastalığı, sessiz seyreden bir beyin sapı tümörü, bazı sistemik hastalıklar ve özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ani işitme kaybına neden olabileceğini vurguluyor. "Ani işitme kaybında kesin tanı, ancak KBB hekimi tarafından yapılan tam bir muayene ile konulabilir. İşitme testi sonrasında ani işitme kaybı tespit edilirse, hastalarda nedenlere yönelik ayrıntılı kan tahlilleri ve manyetik rezonans incelemesi yapılabilir" diyor.
Sinir sistemini etkileyen viral enfeksiyonlar, travma, çok şiddetli ses, metabolizma bozukluğu, kolesterol ve tansiyon gibi damar hastalıkları, iç kulak hastalığı, sessiz seyreden bir beyin sapı tümörü, bazı sistemik hastalıklar ve özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ani işitme kaybına neden olabileceğini vurguluyor. "Ani işitme kaybında kesin tanı, ancak KBB hekimi tarafından yapılan tam bir muayene ile konulabilir. İşitme testi sonrasında ani işitme kaybı tespit edilirse, hastalarda nedenlere yönelik ayrıntılı kan tahlilleri ve manyetik rezonans incelemesi yapılabilir" diyor.
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