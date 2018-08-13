Kamera cezası

Bursa'da evlilik hazırlığı yapan çift, düğünleri için bir fotoğraf şirketiyle anlaştı. Nikahlanan çiftin düğün merasiminde kamera çekimi yapıldı. Gelin ve damat, balayı sonrası kamera görüntülerini teslim aldı. Ancak çift, televizyon başına geçince şok yaşadı. Çünkü görüntüler bozuk çıktı. Yıkılan gelin ve damat, tekrar yaşanması mümkün olmayan düğünlerini kayıt altına alamayan şirkete 20 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, çifte 2 bin TL tazminat ödenmesi yönünde karar aldı. Çiftin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Kararı bozan Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Daire, 2 bin liralık tazminatın az olduğuna karar verdi ve davanın yeniden görülmesinin yolunu açtı.