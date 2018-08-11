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Tantana bitti

’da ‘tantanacılık’ yöntemiyle 21 kişiden 650 bin lira çalan şebeke çökertildi

Tantana bitti
Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen tantanacı çete çökertildi. 'da birçok ilçede polise başvuran kişiler, bankadan çıktıktan sonra soyulduğunu söyledi. Görüntüleri izleyen ekipler, şüphelilerin "tantana" adı verilen yöntemle kavga ediyormuş gibi davranarak paraları çaldığını belirledi. Şebeke elebaşılığını 9 suçtan kaydı bulunan A.T'nin yaptığını belirleyen polis 21 kişiden 650 bin lira çalındığını tespit etti. 16 kişi yakalandı.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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