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ın ilacı

Prostatın ilacı domates
Prostat i, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, kemik ağrısı, bacaklarda şişlik gibi belirtiler gösteriyor. 50 yaşın üzerindeki her erkeğin, yılda bir kez prostat kanseri riskine karşı muayene edilmesi gerekiyor. Bazı besinler ise kanserine savaş açıyor. in içinde bulunan 'likopen' prostat kanserinden koruyor. K vitamini de prostat kanserinden korunmada etkili oluyor. Brüksel lahanası, brokoli, marul ve ıspanak gibi sebzeler, K vitamini deposu besinlerin başında geliyor.
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