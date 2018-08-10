İstanbul'da geçen yıl böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun'dan (48) geriye kalan 'miras', tartışma konusu oldu. TV kanalları üzerinden bitkisel ilaç satan Dr. Ömer Coşkun Coşkun'un vefatından sonra eşi Mine ve kızı Fatma Nur Coşkun (26), reddi miras kararı aldırdı. Coşkun'un ikinci kızı Sümeyra Coşkun (25) ise babasının yasal mirasçısı olduğunun tespitini talep etti. Mahkeme, istek yönünde karar verdi. Mine Coşkun ve kızının reddi miras talebinde bulunmasına, geride kalan 20 milyon liralık borç, batık haldeki şirketler ve devam eden hukuki ihtilafların neden olduğu öğrenildi. Coşkun adına kayıtlı gayrimenkullerin ise 2 milyon TL değerinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu gayrimenkuller ise vefatından sonra satılarak tedavi masrafları karşılandı ve bazı borçları kapatıldı.
Kötü miras
Dr. Ömer Coşkun’dan geriye kalan mirası, tartışma yarattı. Eşi Mine Coşkun ve bir kızı “reddi miras” LÜKS kararı aldırdı
Etiketler: Ömer Coşkun , Mine Coşkun , borç , İstanbul
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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