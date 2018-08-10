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İbretlik hapsi

İbretlik nar hapsi
KKTC'de yaşayan polis Volkan A., bilinmeyen bir nedenle eşi B.B.'nin başına fırlattı. Genç kadın yere düşerek yaralandı. Olayın ardından 2 çocuk babası polis hakkında dava açıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu Volkan A., 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı alan yargıç Gökan Asafoğulları, "Şiddet barındıran suçlar, toplumda ciddi rahatsızlık ve endişe yaratır. Sanık, polistir. Kamu güvenliğini sağlamakla görevli olan polis sanığın, kendi aile yuvasında bu tür davranışlar sergilemesi kabul edilebilir değildir. Tüm hususlar dikkate alındıktan sonra sicili temiz 2 çocuk babası polis sanığa verilecek en uygun ibret verici ceza 20 günlük hapisliktir" açıklamasını yaptı.
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