B12 eksikliği kanser eder

Her yaştan insan için önemli olan B12 vitamini, hastalıklara kalkan oluyor. Sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli olan B12 vitamini, DNA hasarını önlüyor. Vücut tarafından üretilmeyen B12 için doğru beslenme hayati önem taşıyor. Çoğunlukla beslenme probleminden kaynaklanan B12 vitamini eksikliği, çok ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Dr. Yunus Gül, B12 eksikliğinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor ve uyarıyor: B12 eksikliği, kişide dikkat eksikliği, iştahsızlık, baş dönmesi, yorgunluk, terleme, parmaklarda uyuşma, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yapılacak basit bir kan testiyle B12 eksikliği tespit edilebiliyor. B12 eksikliği, ihmal edilmesi durumunda kanser, demans ve kemik erimesi gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. Beslenme bozuklukları, ilaç kullanımı, yaşlılık, alkol, böbrek ve bağırsak hastalıkları gibi etkenler B12 vitamini eksikliğine yol açabiliyor.
BESLENMEYE DİKKAT EDİN
Dengeli beslenme, B12 açığını kapatabiliyor. Beslenmenin ötesinde tedavi gerektiren durumlarda B12 takviyesi ve iğne tedavisi uygulanabiliyor. B12 kaynağı olan besinler ise şöyle sıralanıyor: Mercimek, ıspanak, brokoli, pancar, karnabahar, maydanoz, barbunya, bezelye, taze fasulye, istiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, dana karaciğeri, tavuk ciğeri, uskumru, somon, ton balığı, karides, kırmızı et, süt, yoğurt, peynir çeşitleri, yumurta...
BESLENMEYE DİKKAT EDİN
Dengeli beslenme, B12 açığını kapatabiliyor. Beslenmenin ötesinde tedavi gerektiren durumlarda B12 takviyesi ve iğne tedavisi uygulanabiliyor. B12 kaynağı olan besinler ise şöyle sıralanıyor: Mercimek, ıspanak, brokoli, pancar, karnabahar, maydanoz, barbunya, bezelye, taze fasulye, istiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, dana karaciğeri, tavuk ciğeri, uskumru, somon, ton balığı, karides, kırmızı et, süt, yoğurt, peynir çeşitleri, yumurta...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.