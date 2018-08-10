Bazı vatandaşlar, polisin tüm uyarılarılarına rağmen telefon dolandırıcılarına inanmaya devam etti! Sahtekarlar, bu kez İstanbul Fatih'te yaşayan Beycan Dilican'ı (80) hedef seçti. Tele-dolandırıcılar, geçen hafta yaşlı kadınla telefonla iletişime geçti. Kendisini polis olarak tanıtan sahtekar, hırsızlık operasyonu yaptıklarını söyledi. Ardından yaşlı kadının evinde ve bankada bulunan para ve ziynet eşyalarında parmak izi karşılaştırılması yapacaklarını belirtti. Dolandırıcı, yaşlı kadına paraları ve altınları hazır etmesini söyleyerek, "Operasyon yaptıktan sonra parayı geri vereceğiz" dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, bankadan paralarını çekip evine gitti. Daha sonra eve gelen polis kılığındaki dolandırıcıya, 153 bin dolar, 100 bin lira ve altınlarını koyduğu kasayı verdi. Yaşlı kadın, toplam 1.5 milyon lirayı dolandırıcıya verdikten sonra kendisini arayan soran olmamasından şüphelendi. Yaşadıklarını bir yakınına haber verdi. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise gitti. Dolandırıcılardan şikayetçi olan Dilican, "153 bin dolarım, 100 bin liram vardı. Evde de bilezikler ve cumhuriyet altınlarından oluşan bir kasam vardı. Altınlarla birlikte 1.5 milyonumu aldı. Parayı verirken, verdiğim paradan 200 lira istedim. Çünkü param kalmamıştı. Karşımdaki kişi 'Sakın ha, hayır' diyerek bana 200 liramı bile çok gördü. Çok kötü durumdayım" dedi. Ekipler hırsızları yakalamak için harekete geçti.
Ah teyzem!
80 yaşındaki Dilican, 1.5 milyon liralık para ve altınlarını dolandırıcıya teslim etti. 5 kuruşu bile kalmadığı için verdiği paradan 200 lira istedi. Ancak sahtekar reddetti!
Etiketler: istanbul fatih , yaşlı kadın , banka , dolandırıcı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.