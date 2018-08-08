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Yayla çorbası

Yayla çorbası
Ayder Yaylası, kaçak yapılaşma yüzünden çorbaya döndü. Cumhurbaşkanı 'ın "'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı, sonuç verdi. 'nin ünlü turizm merkezi için öncülüğünde 5 bakanlık harekete geçti. Ortaklaşa uygulanacak ve yaz sezonu sonunda başlanacak Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği belirtildi. Kaçak yapıların yıkılıp dikey yerine en fazla 2 katlı binaların inşa edileceği öğrenildi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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