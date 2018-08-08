Ayder Yaylası, kaçak yapılaşma yüzünden çorbaya döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı, sonuç verdi. Rize'nin ünlü turizm merkezi için TOKİ öncülüğünde 5 bakanlık harekete geçti. Ortaklaşa uygulanacak ve yaz sezonu sonunda başlanacak Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği belirtildi. Kaçak yapıların yıkılıp dikey yerine en fazla 2 katlı binaların inşa edileceği öğrenildi.
Yayla çorbası
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Rize , kentsel dönüşüm , TOKİ , Ayder
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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