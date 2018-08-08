Tansiyona incir diyabete vişne

Yaz meyveleri hem ağızları tatlandırıyor, hem vücuda şifa oluyor. Kilo vermek ve hastalıklardan korunmak için en sağlıklı seçeneklerden olan bu meyvelerin uygun miktarlarda tüketilmesi büyük önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş yaz meyveleri hakkında şu bilgileri veriyor:
KIRMIZI ERİK: İçerisindeki antiaging ile yaşlanmaya savaş aça. Lifli içeriği ile kan şekerini düzenler. Kabızlığı bitirir. Tok tutar.
KAYISI: Sindirimi destekler, kabızlığı bitirir. Göz hastalıklarını önler.
KARPUZ: Kilo vermeye yardımcı olur. Yağları yakar, kalp damar sağlığını korur. Kanser ve kemik erimesi riskini azaltır.
KAVUN: İçeriğindeki folat ile hamile kalmak isteyenlere destek olur. Düzenli kavun tüketmek doğurganlığı artırır.
VİŞNE: Ödemi atar. Şeker oranı düşük olduğundan diyabet hastalarına önerilir.
İNCİR: Bağırsakları çalıştırır. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basıncını düzenler.
KIRMIZI ERİK: İçerisindeki antiaging ile yaşlanmaya savaş aça. Lifli içeriği ile kan şekerini düzenler. Kabızlığı bitirir. Tok tutar.
KAYISI: Sindirimi destekler, kabızlığı bitirir. Göz hastalıklarını önler.
KARPUZ: Kilo vermeye yardımcı olur. Yağları yakar, kalp damar sağlığını korur. Kanser ve kemik erimesi riskini azaltır.
KAVUN: İçeriğindeki folat ile hamile kalmak isteyenlere destek olur. Düzenli kavun tüketmek doğurganlığı artırır.
VİŞNE: Ödemi atar. Şeker oranı düşük olduğundan diyabet hastalarına önerilir.
İNCİR: Bağırsakları çalıştırır. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basıncını düzenler.
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