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Tansiyona incir diyabete vişne

Tansiyona incir diyabete vişne
Yaz meyveleri hem ağızları tatlandırıyor, hem vücuda şifa oluyor. Kilo vermek ve hastalıklardan korunmak için en lı seçeneklerden olan bu meyvelerin uygun miktarlarda tüketilmesi büyük önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş yaz meyveleri hakkında şu bilgileri veriyor:

KIRMIZI : İçerisindeki antiaging ile yaşlanmaya savaş aça. Lifli içeriği ile kan şekerini düzenler. Kabızlığı bitirir. Tok tutar.
: Sindirimi destekler, kabızlığı bitirir. Göz hastalıklarını önler.
: Kilo vermeye yardımcı olur. Yağları yakar, kalp damar sağlığını korur. ve kemik erimesi riskini azaltır.
KAVUN: İçeriğindeki folat ile hamile kalmak isteyenlere destek olur. Düzenli kavun tüketmek doğurganlığı artırır.
VİŞNE: Ödemi atar. Şeker oranı düşük olduğundan diyabet hastalarına önerilir.
İNCİR: Bağırsakları çalıştırır. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basıncını düzenler.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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