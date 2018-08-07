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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, "Biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim" dedi ve, genç kalmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı... Egzersiz, stres kontrolü, uyku, manevi mutluluk gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, "Beslenme bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Kremler, losyonlar ve estetik cerrahiler sizi dışarıdan daha genç gösterebilir ancak biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim" dedi.

  • 07 Ağustos 2018, Salı 19:46
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