E-Nabız, artık e-Devlet sisteminde! E-Nabız nedir? E-Nabız nasıl kullanılır?

Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet, bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan e-Devlet uygulamasına, 'e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi' hizmeti eklendi.

Bu sayede T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve 8 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapan vatandaşlar, tüm sağlık kayıtlarınıza 7/24 erişebilecek.

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile, tüm sağlık tesisi ziyaretleriniz ve detaylarına (randevu, tanı, tedavi, reçete bilgileri), tüm tetkiklerinize (tahlil, görüntüleme, alerji bilgileri), güncel sağlık bilgilerinize, muayene ve tedavilerinize ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişinize, çocuklarınızın sağlık verilerine erişebilir, kalp krizi riskinizi hesaplayabilir ve tüm bu bilgileri erişimine izin verdiğiniz doktorunuzla paylaşabilirsiniz.