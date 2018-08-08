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Şehit annesine akraba vurgunu

Şehit annesine akraba vurgunu
Antalya Kepez'de yaşayan 53 yaşındaki 'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce 'da şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. İddiaya göre o dönemde acıları ile boğuşan anne Dürüye Yalın, 6 yıl önce yakınlarından 3'üne toplam 37 bin 500 lira para verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi. Evinin arsası için de 27 bin 500 lira bedel gelen Dürüye Yalın, çok zor duruma düştü. Son kez yakınlarından parasını isteyen ve olumsuz cevap alan Dürüye Yalın, parasını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın'ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabalarından alınması.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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