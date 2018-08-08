Antalya Kepez'de yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'da şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. İddiaya göre o dönemde acıları ile boğuşan anne Dürüye Yalın, 6 yıl önce yakınlarından 3'üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi. Evinin arsası için de 27 bin 500 lira bedel gelen Dürüye Yalın, çok zor duruma düştü. Son kez yakınlarından parasını isteyen ve olumsuz cevap alan Dürüye Yalın, parasını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın'ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabalarından alınması.
Şehit annesine akraba vurgunu
Etiketler: Diyarbakır , Dürüye Yalın , borç
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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