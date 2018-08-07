Şehit annesi akrabaları tarafından dolandırıldı

Diyarbakır'ın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı saldırının ardından, polise destek için bölgeye hareket eden askeri birliğin pusuya düşürülmesi sonucu şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN