Diyarbakır'ın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı saldırının ardından, polise destek için bölgeye hareket eden askeri birliğin pusuya düşürülmesi sonucu şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
Şehit annesi akrabaları tarafından dolandırıldı
Antalya’da 8 yıl önce Diyarbakır’da şehit olan oğlunun şehitlik parasının büyük bölümünü borç olarak verdiği yakınlarından alamadığını söyleyen acılı anne, dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 yıldır akrabalarından 37 bin 500 lirasını alamayan şehit annesi, ölüm yıl dönümünde imkansızlıktan dolayı oğlunun mezarına gidemediğini belirterek, kendisine yardım edilmesini istedi.
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