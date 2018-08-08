Sayısal’da büyük ikramiye: 15 milyon

Sayısal Loto'da rekor devir gerçekleşti. 7 haftadır devreden Sayısal Loto'nun 6 sihirli rakamını geçtiğimiz Cumartesi günü de kimse bilemedi. Büyük ikramiye tutarı olan 13 milyon 28 bin lira devretti. Bugün yapılacak çekilişte ikramiyenin 15 milyon liranın üzerine çıkması bekleniyor. Yeni sisteme giren Sayısal Loto'da 4 haftadan sonra 6 bilen çıkmamasının ardından büyük ikramiyenin alt gruplara dağıtılma süreci ortadan kaldırılmıştı.
15 MİLYON LİRAYA NELER ALINIR
15 adet rezidans dairesi
15 adet lüks otomobil
15 adet yat
11 bin 45 adet Cumhuriyet altını
15 MİLYON LİRAYA NELER ALINIR
15 adet rezidans dairesi
15 adet lüks otomobil
15 adet yat
11 bin 45 adet Cumhuriyet altını
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