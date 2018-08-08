Yol Durumu
  1. AİHM sefası
  2. Yayla çorbası

Naim kızı Mori

, Süleymanoğlu’nun örneğini inceledi. “Mori, yüzde 99.9 kızıdır” raporu düzenledi

Naim kızı Mori
Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında önemli bir delil elde edildi. Süleymanoğlu'nun Edirnekapı'daki kabri açılarak alınan örneği incelendi. Adli Tıp, Sekai'nin yüzde 99.9 Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu bildirdi. Mahkemenin bu sonuca göre karar verebileceği belirtildi.



ERHAN ÖZTÜRK
Etiketler: , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar