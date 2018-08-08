Naim kızı Mori

Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında önemli bir delil elde edildi. Süleymanoğlu'nun Edirnekapı'daki kabri açılarak alınan DNA örneği incelendi. Adli Tıp, Sekai'nin yüzde 99.9 Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu bildirdi. Mahkemenin bu sonuca göre karar verebileceği belirtildi.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
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