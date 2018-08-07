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Derede acı son

Derede acı son
Tekirdağ'da Ufuk Pektaş (22) dün 4 arkadaşı ile birlikte pikniğe gitti. Yemek yedikten sonra ellerini yıkamak için dereye indi. Dengesini kaybedince suya düştü. Arkadaşları jandarmayı aradı. Bölgeye sevk edilen dalgıç ekiplerin dere içinde yaptığı aramada talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ufuk Pektaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Pektaş'ın ölümü sevenlerini üzdü.
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