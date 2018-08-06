Giresun'da avukat Tuncay Yazıcıoğlu, dün otomobili ile il dışına çıkacak olan çocuklarını Ordu-Giresun Havalimanı'na bıraktı. Dönüş yoluna geçti. Gülyalı ilçesi sınırlarında kaza yaptı. Diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, sürücü Yazıcıoğlu ile eşi emekli öğretmen Güner Yazacıoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Uçağa yetiştirip can verdiler
Etiketler: Giresun
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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