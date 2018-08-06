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Uçağa yetiştirip can verdiler

Uçağa yetiştirip can verdiler
Giresun'da avukat Tuncay Yazıcıoğlu, dün otomobili ile il dışına çıkacak olan çocuklarını Ordu- Havalimanı'na bıraktı. Dönüş yoluna geçti. Gülyalı ilçesi sınırlarında kaza yaptı. Diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, sürücü Yazıcıoğlu ile eşi emekli öğretmen Güner Yazacıoğlu'nun öldüğünü belirledi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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