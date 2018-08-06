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Adliyede ölüme koştu

Adliyede ölüme koştu
Eskişehir'de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra sonra adliyeye getirilen Mustafa K. (41), jandarmaların arasından koşup 3'üncü kattan aşağıya atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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