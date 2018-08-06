Eskişehir'de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra sonra adliyeye getirilen Mustafa K. (41), jandarmaların arasından koşup 3'üncü kattan aşağıya atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adliyede ölüme koştu
Etiketler: Eskişehir , eskişehir osmangazi üniversitesi
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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