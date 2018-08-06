650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor
Batman Hasankeyf'te bulunan 650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor. Titizlikle yürütülen çalışma saat 05.00 saati itibariyle başlarken 1500 ton ağırlığındaki hamam Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 07:33:47 Güncelleme: 07:35:15
Acu, şunları kaydetti: "Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir."
DİĞER GALERİLER