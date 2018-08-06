Yol Durumu

650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Batman Hasankeyf'te bulunan 650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor. Titizlikle yürütülen çalışma saat 05.00 saati itibariyle başlarken 1500 ton ağırlığındaki hamam Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 07:33:47 Güncelleme: 07:35:15
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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Tarihi hamamın yerleştirme işlemi saat 05.00 sıralarında başladı.

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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

DSİ Genel Müdürü Murat Acu dün yaptığı açıklamada , Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söylemişti.

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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Acu, taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi.

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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, Artuklu Hamamı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi.

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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Acu, şunları kaydetti: "Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir."

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