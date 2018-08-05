Yol Durumu
  1. Yüzde çıkan sivilcelerin bir anlamı var!

'ın durumu iyi

Solunum sıkıntısı nedeniyle  ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cüneyt Arkın sevenlerini korkuttu

Solunum sıkıntısı nedeniyle ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan 'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA muhabirinin, sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Etiketler: ,
  • 05 Ağustos 2018, Pazar 20:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar