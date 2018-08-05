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içmeyi unutma

Su içmeyi unutma
Güneş çarpması, geç kalındığında beyin kanaması, böbrek ve kalp yetmezliği gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için vücudu susuz bırakmamayı öneriyor. Çünkü terlemeyle deri nemliliğini ve vücut ısısının dengesini sağlıyor.
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