Güneş çarpması, geç kalındığında beyin kanaması, böbrek ve kalp yetmezliği gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için vücudu susuz bırakmamayı öneriyor. Çünkü su terlemeyle deri nemliliğini ve vücut ısısının dengesini sağlıyor.
Su içmeyi unutma
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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