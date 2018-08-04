Ayak tırnak mantarı nasıl geçer? Ayak tırnak mantarına karşı ne iyi gelir?

Ayak tırnağında meydana gelen mantarlar genellikle çevreyle ilgili faktörlere bağlı olarak gelişir. Çevresel faktörlerde kişilere göre farklılık göstermektedir. Ayakları nemli bırakma, hijyene önem vermeme, ayak tırnak mantarı hastalığı olan birisinin ayakkabılarını giyme gibi alışkanlıklar ayak tırnak mantarına neden olan çevresel etkenler arasında yer almaktadır.



Ayak tırnak mantarını tedavi etmek için her türlü ilacı denemenize rağmen bir türlü bu rahatsızlığınızı tedavi edemediyseniz, sizlere birkaç doğal yöntemden bahsedeceğiz.