Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi dün gece Prof. Dr. Ömer Bender'e ait 34 HR 6551 plakalı otomobile plakası alınamayan bir başka araç çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Otomobil ile kaçan kişiler kısa sürede kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri peşine düştü.
Türkiye'de tek olan tıbbi alet çalındı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in aracı çalındı. Bender'in aracının içerisinde 6 yıl önce 'meme başı akıntısı'nı, bulduğu yöntemle ameliyatsız tedavi etmeyi başardığı, Türkiye’de tek olduğu belirtilen tıbbi alet de vardı.
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