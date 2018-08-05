Patates aşkına

Lezzetli ve besleyici özelliği ile her evin baş tacı yiyeceklerinden olan patates, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vücuda enerji veriyor. Cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor.
Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kırışıklıkları ve siyah lekeleri azaltır.
Yanıkları iyileştirir.
Saçları korur, saç dökülmesini önler.
Sindirimi destekler. Hazmı kolaylaştırır.
Kötü kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
Kalbi korur.
Kabızlığı bitirir.
Stresi önler.
Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kırışıklıkları ve siyah lekeleri azaltır.
Yanıkları iyileştirir.
Saçları korur, saç dökülmesini önler.
Sindirimi destekler. Hazmı kolaylaştırır.
Kötü kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
Kalbi korur.
Kabızlığı bitirir.
Stresi önler.
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