Patates aşkına

ve besleyici özelliği ileyiyeceklerinden olansağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vücuda enerji veriyor.Afrodizyak etkisiyleartırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Yanıkları iyileştirir.Sindirimi destekler. Hazmı kolaylaştırır.Kalbi korur.Stresi önler.