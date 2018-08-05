Erken ye çok uyu kanserden korun

Kanser, adıyla bile korkutuyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, kanserden korunmak için altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. İspanya'da yapılan bir araştırmaya değiniyor. "Akşam 9'dan sonra yemek yememek, erken uyumak ve pozitif yaşamak hem meme hem de prostat kanseriden korur" bilgisini veriyor.
Etiketler: Okan Üniversitesi , kanser , İspanya , erken , erken uyumak , sağlık
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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