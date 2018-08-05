Yol Durumu
  1. Su içmeyi unutma
  2. Şifanın rengi: kırmızı!

ye çok uyu den korun

Erken ye çok uyu kanserden korun
Kanser, adıyla bile korkutuyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, den korunmak için altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. 'da yapılan bir araştırmaya değiniyor. "Akşam 9'dan sonra yemek yememek, uyumak ve pozitif yaşamak hem meme hem de prostat kanseriden korur" bilgisini veriyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar