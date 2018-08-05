Yaz meyveleri, şifa saçıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, yaz aylarında tüketilmesi gereken kırmızı meyveler hakkında bilgi veriyor. Ahududu, yabanmersini ve böğürtlenin kan şekerini düşürdüğünü belirten Toraman, "Böğürtlen kanserden korur. Omega 3 deposu yaban mersini, damar sertliği oluşumunu engeller. Kırmızı üzüm ise posa ve lif içeriği ile kabızlığı giderir. Her sabah kahvaltıda 1 avuç yemeyi unutmayın" diyor.
Şifanın rengi: kırmızı!
Etiketler: ahududu , Yaban mersini
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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