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Tuz, limon ve karabiberi birlikte tüketmenin faydaları

Son zamanlarda insanlar doğal ev yapımı ilaç kullanımına yöneliyor. Şifa sağlayan doğal ilaçlardan birkaç tanesi ise karabiber, limon ve tuz. İşte duyunca çok şaşıracağınız karabiber tuz ve limonun mucizevi faydaları…

Tuz, limon ve karabiberi birlikte tüketmenin faydaları

BOĞAZ AĞRISI

Tuz, karabiber ve limonun birlikte tüketilmesi birçok sağlık sorununu önelediği gibi, var olan birçok problemi de ortadan kaldırıyor. Tuz, karabiber ve limonun en etkili olduğu rahatsızlıklardan biri; geçmek bilmeyen boğaz ağrıları. Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu karışımla her gün gargara yapın, boğaz ağrısının kaybolduğunu göreceksiniz.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 18:53
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