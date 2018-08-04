Yol Durumu
  1. 4 Ağustos ehliyet sınavı zor muydu?

: sınav sonuçları açıklandı mı? 22. dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama

Yüz binlerce polis olma hayali kuran adayın girdiği 22. sınavı ile ilgili gelişmesi yaşandı. Adaylar bu gelişmenin ardından internet üzerinden 22. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? 22. dönem POMEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? 22. dönem POMEM sınav sonuçları nasıl sorgulanır? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte 22. dönem POMEM sınavı ile ilgili detaylar...

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi () 22. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları duyuruldu.

22. DÖNEM POMEM SINAV SONUCUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 27 Ağustos saat 17.00'ye kadar planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

"Asıl" olarak sınavı kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Etiketler: ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 17:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar