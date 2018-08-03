Elleriniz kırılsın

Şehir eşkıyaları 'engel' tanımadı. Engelli genci feci şekilde tartakladı. Olay hafta sonu Çorum'da yaşandı. Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı'yı aramak için dışarı çıktı. Genci PTT Merkez Şubesi'nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Hemen hastaneye götürdü. Alperen tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAN KOKUSU!
Anne Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT'nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu. Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz. Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler."
KAN KOKUSU!
Anne Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT'nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu. Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz. Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler."
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