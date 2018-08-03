Yol Durumu
  1. Boğaz trafiği çift yönlü durdu! İşte nedeni

Binlerce kiralık ev aranıyor! Sadece sayılı günler kaldı! 'da kiralar ne kadar?

Üniversite sınavları açıklandı, puanlarını gören öğrenciler tercih rehberine bakmaya başladı. Üniversite tercihini yapacak öğrenciler tercih edecekleri üniversitelerin bulunduğu illerde kiralık ev fiyatlarına bakmaya başladı. Peki ama 'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe İstanbul kira fiyatları...

ÖSYM tarafından üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçları ise, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül'de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Yani eylül ayında binlerce kişi kiralık ev arayışına başlayacak. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Yurt ya da aile yanında kalmayan öğrenciler için de en büyük gider kira olacak. Ülke genelinde en yüksek kirayı İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ödeyecek.

Etiketler: ,
  • 03 Ağustos 2018, Cuma 11:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar