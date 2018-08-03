ÖSYM tarafından üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçları ise, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül'de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Yani eylül ayında binlerce kişi kiralık ev arayışına başlayacak. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Yurt ya da aile yanında kalmayan öğrenciler için de en büyük gider kira olacak. Ülke genelinde en yüksek kirayı İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ödeyecek.