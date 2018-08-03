Son dakika: Boğaz trafiği arızalı tanker nedeniyle askıya alındı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.
TANKERE 5 RÖMORKÖR EŞLİK EDİYOR
Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor.
BOĞAZ TRAFİĞİ 11.30'DA AÇILACAK
Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.
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