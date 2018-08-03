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Son dakika: Boğaz trafiği arızalı tanker nedeniyle askıya alındı

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

Boğaz trafiği çift yönlü durdu! İşte nedeni

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.

TANKERE 5 RÖMORKÖR EŞLİK EDİYOR

Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor.

BOĞAZ TRAFİĞİ 11.30'DA AÇILACAK

Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 10:40
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